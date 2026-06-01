6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»

За два тура до финиша второго этапа первенства России в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги на повышение в классе остается 6 претендентов.

Лидирует «Ленинградец» с 30 очками после 16 игр. Далее расположились «Сибирь» (28 очков), «Велес» (27), ивановский «Текстильщик» (26), «Машук-КМВ» (23) и «Волгарь» (20). Они сохраняют шансы выйти в Первую лигу.

Напрямую туда попадут команды, которые займут 1-е и 2-е места.

Клуб, занявший 3-е место, может сыграть стыковые матчи с одной из команд, попавшей в топ-3 на первом этапе турнира, где 1-е место занял «Велес», 2-е – «Волгарь», а 3-е – «Текстильщик». При этом, если «Велес» займет 3-е место на втором этапе, то напрямую выйдет в Первую лигу, а стыковых матчей не будет.

«Волгарь» сохраняет шансы на повышение только в случае попадания в стыковые матчи, но команде еще нужно удержаться в топ-6 на втором этапе, поскольку клубы, расположившиеся ниже, выбывают в группу «Серебро». Сейчас места с 7-го по 10-е занимают «Калуга» (17 очков), «Родина-2» (16), «Торпедо Миасс» (16) и «Иртыш» (10). Омичи уже гарантированно покинут группу «Золото».

Интересно, что «Ленинградец» лидирует в группе «Золото» на втором этапе с отрицательной разницей мячей «-2». «Машук-КМВ» проиграл только 1 матч из 16, при этом 11 раз сыграл вничью, из них 8 раз подряд со старта турнира.

В группе «Серебро» за два тура до финиша лидирует «Динамо Бр», которое возглавляет Андрей Канчельскис. Команда уже гарантировала себе переход в группу «Золото», как и «Динамо Киров». Всего же в «Золото» перейдут первые 4 команды из группы «Серебро», а клубы, которые займут в ней 9-е и 10-е места, осенью могут попасть в стыковые матчи за выживание в дивизионе А.