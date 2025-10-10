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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Калуга
€ 2 млн
Калуга
Калуга
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Орбита
Сайт:
http://www.fc-kaluga.ru/
Тренер:
Евгений Лосев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Калуга» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Фото
Воспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
9 сентября
«Калуга» – «Уфа»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды
31 августа
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Трансляция
«Авангард» – «Калуга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Трансляция
«Калуга» – «Искра»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Калуга» – «Искра»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Фото
«Ростов» расстался с двумя молодыми игроками
14 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта
«Калуга» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.45
2025.10.10 09:18
«Динамо Владивосток» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.10.03 10:21
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.09.27 10:50
«Калуга» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.09.20 10:13
Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола
2025.09.16 14:35
1
«Кубань» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.09.05 09:03
«Калуга» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
2025.09.05 08:50
«Кубань» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.29 12:11
«Калуга» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.23 08:40
Григорян – «Калуге», вылетевшей из Кубка России от «Амкала»: «У вас вообще есть самолюбие?»
2025.08.20 15:30
4
226-сантиметровый экс-баскетболист Подкользин оценил свой дебют за «Амкал» в Кубке России
2025.08.20 00:52
1
Фото
Игрок медиаклуба установил рекорд российского футбола
2025.08.19 21:21
1
Видео
226-сантиметровый баскетболист сыграл в Кубке России
2025.08.19 17:41
13
Медиаклуб может выпустить 14-летнего игрока в Кубке России
2025.08.19 13:50
2
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