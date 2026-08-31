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  • Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды

Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды

31 августа, 12:49

Стало известно, почему игроки и сотрудники «Алании» поучаствовали в конфликте со своими болельщиками после ничьей в гостевом матче с «Калугой» (1:1).

Игра прошла в 7-м туре 1-го этапа группы «Золото» дивизиона А Второй лиги.

По данным «Чемпионата», фанаты остались недовольны игрой и начали требовать отставки главного тренера Дмитрия Фомина, а также скандировать фамилию бывшего тренера команды Спартака Гогниева.

  • Футболисты перепалку со своими болельщиками, находившимися на гостевом секторе, однако стюарды и сотрудники охраны на стадионе «Спутник» в Калуге не позволили ситуации перерасти в драку.
  • Активнее других из представителей клуба в конфликте участвовали полузащитник Давид Кобесов и начальник команды Валерий Кумаритов, который сказал одному из фанатов: «Ты, залупа, я тебя ***!» Кобесов попросил одного из болельщиков ударить другого, стоявшего рядом на трибуне. Фанат выполнил просьбу.
  • Через несколько минут после конфликта к трибунам вернулся капитан команды Алан Хугаев. «Вы чe, не фанаты, что ли? Мы, тренер, вы – мы все вместе. Зачем вы это делаете? Зачем вы команду портите?!» – сказал он. В конце разговора Хугаев пожал всем собеседникам руки.

Гол у «Калуги» забил Ярослав Сычев на 55-й минуте. У владикавказцев отличился Батраз Гурциев на 90+4-й минуте с 11-метрового.

«Алания» занимает 5-е место с 9 очками после 7 туров.

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Источник: Спортс''
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Калуга
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