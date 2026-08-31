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Игроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками

31 августа, 00:37
3

Футболисты и сотрудники владикавказской «Алании» вступили в конфликт с собственными болельщиками после матча в Калуге.

В соцсетях появилось видео, на котором нецензурно общаются с фанатами полузащитник «Алании» Давид Кобесов, ранее игравший в РПЛ, и начальник команды Валерий Кумаритов. На записи слышны слова: «Э! Залупа! Иди сюда, я тебя *** [трахну]!».

Футболисты едва не бросились на трибуну, драки удалось избежать благодаря стюардам и охране. При этом Кобесов уговорил одного из болельщиков ударить своего соседа, который активно общался с игроками.

  • Встреча в Калуге завершилась со счетом 1:1.
  • «Алания» забила с пенальти только в добавленное время, но болельщики остались недовольны игрой и результатом.
  • Они потребовали отставки главного тренера Дмитрия Фомина и скандировали фамилию бывшего тренера клуба Спартака Гогниева.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания
Комментарии (3)
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Кривая да нелёгкая
1788146745
Комментарий скрыт модератором
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Просто-333
1788150000
горячие финские парни...
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Бумбраш
1788156200
Вирус зинки вырвался за пределы раздевалки,теперь игроки хотят трахать болельщиков))) расформировать гомо клупп на Неве!!!
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