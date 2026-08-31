Игроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками

Футболисты и сотрудники владикавказской «Алании» вступили в конфликт с собственными болельщиками после матча в Калуге.
В соцсетях появилось видео, на котором нецензурно общаются с фанатами полузащитник «Алании» Давид Кобесов, ранее игравший в РПЛ, и начальник команды Валерий Кумаритов. На записи слышны слова: «Э! Залупа! Иди сюда, я тебя *** [трахну]!».
Футболисты едва не бросились на трибуну, драки удалось избежать благодаря стюардам и охране. При этом Кобесов уговорил одного из болельщиков ударить своего соседа, который активно общался с игроками.
- Встреча в Калуге завершилась со счетом 1:1.
- «Алания» забила с пенальти только в добавленное время, но болельщики остались недовольны игрой и результатом.
- Они потребовали отставки главного тренера Дмитрия Фомина и скандировали фамилию бывшего тренера клуба Спартака Гогниева.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»