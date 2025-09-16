Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола

Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола

Сегодня, 14:35

«Калуга» в 9-м туре группы «Серебро» Второй лиги победила на выезде «Авангард» (1:2).

В течение 48 секунд дубль оформил футболист калужан Захар Кравцов.

Это самый быстрый дубль в истории российского профессионального футбола. Кравцов превзошел рекорд Игоря Лебеденко, который в 2004 году, будучи в родном «Торпедо», забил дважды ЦСКА за 53 секунды.

  • Год назад Лебеденко выразил мнение, что его рекорд побьют.
  • 22-летний Кравцов стоит 100 тысяч евро.
  • Футболист принадлежит «СКА-Хабаровску».

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Калуга Авангард Лебеденко Игорь Кравцов Захар
