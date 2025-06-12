Еще один российский клуб может прекратить существование

Таганрогский «Форте» в ближайшее время может прекратить существование. Клуб может не доиграть сезон в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги.

Сейчас команда занимает 9-е место с 14 очками после 17 встреч. В последнем туре у «Форте» запланирован матч с «Муромом» в гостях. Игра должна пройти 15 июня.