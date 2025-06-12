Еще один российский клуб может прекратить существование

Таганрогский «Форте» в ближайшее время может прекратить существование. Клуб может не доиграть сезон в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги.
Сейчас команда занимает 9-е место с 14 очками после 17 встреч. В последнем туре у «Форте» запланирован матч с «Муромом» в гостях. Игра должна пройти 15 июня.
- «Форте» был основан летом 2019 года.
- В прошлом году клуб из Таганрога выиграл турнир в группе 1 дивизиона Б Второй лиги.
- Ранее финансовые проблемы возникли у «Химок», которые не получили лицензию для выступлений в РПЛ в сезон-2025/26. «Химки 2» снялись с турнира группы 3 дивизиона Б Второй лиги 30 мая после 9 проведенных матчей.
Источник: Legalbet