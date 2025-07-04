В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд

Количество участников группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги сократилось с 10 до 8 команд.

В ней до конца года сыграют только «Кубань» (Краснодар), «Родина-2» (Москва), «Торпедо Миасс», «Калуга», «Динамо-Владивосток», «Авангард» (Курск), «Иртыш» (Омск) и «Муром».

В то же время в группе «Золото» выступит, как и планировалось, 10 команд: «Алания» (Владикавказ), «Тюмень», «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Волгарь» (Астрахань), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Велес», «Текстильщик» (Иваново), «Сибирь» (Новосибирск), «Динамо» (Киров) и «Динамо-2» (Москва).

В группе «Серебро» должен был выступать таганрогский «Форте», но клуб снялся с турнира.

Также группа недосчиталась одной команды из-за снятия «Химок» с турнира в РПЛ. Вслед за этим «Пари НН» и саратовский «Сокол», которые должны были вылететь из Премьер-лиги и Первой лиги соответственно, сохранили свои места. В свою очередь «Велес», который должен был вылететь в группу «Серебро», сохранил место в группе «Золото».