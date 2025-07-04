Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд

В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд

4 июля, 12:07
3

Количество участников группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги сократилось с 10 до 8 команд.

В ней до конца года сыграют только «Кубань» (Краснодар), «Родина-2» (Москва), «Торпедо Миасс», «Калуга», «Динамо-Владивосток», «Авангард» (Курск), «Иртыш» (Омск) и «Муром».

В то же время в группе «Золото» выступит, как и планировалось, 10 команд: «Алания» (Владикавказ), «Тюмень», «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Волгарь» (Астрахань), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Велес», «Текстильщик» (Иваново), «Сибирь» (Новосибирск), «Динамо» (Киров) и «Динамо-2» (Москва).

В группе «Серебро» должен был выступать таганрогский «Форте», но клуб снялся с турнира.

Также группа недосчиталась одной команды из-за снятия «Химок» с турнира в РПЛ. Вслед за этим «Пари НН» и саратовский «Сокол», которые должны были вылететь из Премьер-лиги и Первой лиги соответственно, сохранили свои места. В свою очередь «Велес», который должен был вылететь в группу «Серебро», сохранил место в группе «Золото».

  • Добавить команды в группу «Серебро» из дивизиона Б Второй лиги нельзя, поскольку там турнир проходит по системе «весна-осень».
  • Сезон-2025/26 в группе «Серебро» стартует 19 июля, в группе «Золото» – 20 июля.

Еще по теме:
«Крылья Советов» объявили о подписании двух новичков 1
Джикия начал тренировки с новым клубом 1
Экс-вратарь «Химок» отказался от клуба из топ-3 турецкой Суперлиги и нашел новую команду в РПЛ
Источник: официальный сайт ФНЛ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Химки Форте Велес
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RussOne
1751702801
О, как раз Торпедо сразу туда, без нарушений календаря для ФНЛ
Ответить
темирхан
1751719616
ну так все правильно! из-за развала Химок и Форте должно было остаться 8 клубов. И из-за этого в лигу Б, будет вылетать 2 клуба вместо 4.
Ответить
Главные новости
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Все новости
Все новости
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
4 июля
3
Чемпион России в составе ЦСКА возглавил «Муром» – известна зарплата
17 июня
3
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
16 июня
8
Еще один российский клуб может прекратить существование
12 июня
1
Руководитель «Динамо Вл» – об избиении игрока: «Большая обезьяна показывает поступки маленькой, мне не стыдно»
5 мая
2
Представитель избитого игрока владивостокского «Динамо» назвал возможную причину нападения
14 апреля
Руководитель владивостокского «Динамо» избил игрока в бане (Антон Смирнов)
9 апреля
10
Мостовой – о предложении работать в «Иртыше»: «Нет, ни в коем случае»
9 апреля
10
Крымский футболист погиб на СВО
8 апреля
6
ВидеоИгрок «Динамо-2» ударил партнера по лицу после матча
22 марта
6
Канчельскис объяснил, почему не приглашает Мостового на стажировку в брянское «Динамо»
13 февраля
2
Канчельскис пригласит легенд «Манчестер Юнайтед» на базу брянского «Динамо»
28 января
Канчельскис может возглавить российский клуб
2024.12.05 18:16
5
Григорян объяснил, почему предпочел работу в Медиалиге Второй лиге
2024.11.29 09:14
4
Клуб Сычева сохранил место в группе «Серебро»
2024.11.25 10:52
1
«Краснодар-2» прекратит существование
2024.11.13 13:30
2
ВидеоМассовая потасовка в матче Второй лиги
2024.11.09 14:48
3
«Краснодар-2» вылетел в низший профессиональный дивизион, несмотря на помощь голеадора ЧМ-2018
2024.11.02 22:24
3
У бронзового призера Евро-2008 потребовали покинуть пост главы «Иртыша»
2024.10.20 11:18
2
ВидеоБрянское «Динамо» выиграло гостевой матч Второй лиги, несмотря на удаление шести человек
2024.10.14 10:00
3
Клуб Сычева обвинили во лжи
2024.09.25 14:15
«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 22 сентября
2024.09.21 14:28
«Муром» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:52
«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:49
«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:45
В «Иртыше» миллионные долги по зарплате – клубом руководит призер Евро-2008
2024.09.15 12:44
3
«Волгарь» – «Спартак К»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 15 сентября
2024.09.14 15:05
«Машук-КМВ» – «Химик»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября
2024.09.13 14:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 