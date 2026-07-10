«Динамо» победило в дерби со счетом 10:0

Московское «Динамо» разгромило «Динамо-2» в четвертом контрольном матче на тренировочных сборах в Новогорске – 10:0.

Встреча прошла в формате двух таймов по 45 минут с дополнительными 30 минутами игрового времени. Уже на 6-й минуте защитник второй команды Александр Лубнин срезал мяч в собственные ворота после удара полузащитника основы Ярослава Гладышева, который спустя три минуты отличился сам.

До перерыва счет до крупного довели полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин. Во втором тайме оба футболиста оформили дубли.

Еще один мяч записал на свой счет нападающий Эль-Мехди Маухуб – он реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол на форварде Иване Сергееве. В заключительные полчаса Сергеев забил дважды, а итоговый результат установил защитник Дмитрий Скопинцев.