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- 08:42 Товарищеский матч. «Сочи» в дебютной игре Бердыева разгромил «Форте» (5:1) 2
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- 12:03 Видео Игрок «Спартака» Нч забил прямым ударом с углового 1
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- 09:59 Стартовый матч «Ротора» во Второй лиге посетили более 23 тысяч зрителей 2
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- 7 июля 2022
- 22:15 Товарищеский матч. «Ростов» выиграл у «Форте»
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