«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги

«Пари НН» объявил о переходе Вадима Лукьянова из «Форте».
Нижегородский клуб заплатил за вратаря 20 тысяч евро (около 2 миллионов рублей).
Контракт с новичком подписан на 2,5 года – до лета 2026-го.
«Конечно же, я очень рад, что из Второй лиги перешел в клуб РПЛ. Премьер-лига – это топ-уровень, мечта для любого футболиста.
Сегодня я прибыл в ОАЭ – в расположение «Пари НН». Будем работать!» – сказал Лукьянов.
- В этом сезоне голкипер пропустил 17 голов в 15 матчах.
- «Пари НН» ранее продал «Торпедо» вратаря Виталия Ботнаря.