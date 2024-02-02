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    «Пари НН» купил голкипера из Второй лиги

    «Пари НН» объявил о переходе Вадима Лукьянова из «Форте».

    Нижегородский клуб заплатил за вратаря 20 тысяч евро (около 2 миллионов рублей).

    Контракт с новичком подписан на 2,5 года – до лета 2026-го.

    «Конечно же, я очень рад, что из Второй лиги перешел в клуб РПЛ. Премьер-лига – это топ-уровень, мечта для любого футболиста.

    Сегодня я прибыл в ОАЭ – в расположение «Пари НН». Будем работать!» – сказал Лукьянов.

    • В этом сезоне голкипер пропустил 17 голов в 15 матчах.
    • «Пари НН» ранее продал «Торпедо» вратаря Виталия Ботнаря.

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    02.02.2024 16:44
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1706882387
    НН у Спартака из под носа вратаря увел!!!...)))
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