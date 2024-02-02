«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги

«Пари НН» объявил о переходе Вадима Лукьянова из «Форте».

Нижегородский клуб заплатил за вратаря 20 тысяч евро (около 2 миллионов рублей).

Контракт с новичком подписан на 2,5 года – до лета 2026-го.

«Конечно же, я очень рад, что из Второй лиги перешел в клуб РПЛ. Премьер-лига – это топ-уровень, мечта для любого футболиста.

Сегодня я прибыл в ОАЭ – в расположение «Пари НН». Будем работать!» – сказал Лукьянов.