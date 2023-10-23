Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России

Утверждено расписание шестого раунда Пути регионов в Фонбет Кубке России. Матчи пройдут 1 и 2 ноября.

1 ноября, среда

14:00 мск: «Форте» (Таганрог) – «СКА-Хабаровск»

15:00 мск: «Родина» (Москва) – «Черноморец» (Новороссийск)

16:00 мск: «Химки» – «Динамо» (Владивосток)

2 ноября, четверг

16:00 мск: «Акрон» (Тольятти) – «Волгарь» (Астрахань)

Победители этих пар выйдут в первый этап 1/4 финала Пути регионов, где сыграют с командами, финишировавшими на третьих местах в своих группах Пути РПЛ.

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