Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России

Утверждено расписание шестого раунда Пути регионов в Фонбет Кубке России. Матчи пройдут 1 и 2 ноября.
1 ноября, среда
14:00 мск: «Форте» (Таганрог) – «СКА-Хабаровск»
15:00 мск: «Родина» (Москва) – «Черноморец» (Новороссийск)
16:00 мск: «Химки» – «Динамо» (Владивосток)
2 ноября, четверг
16:00 мск: «Акрон» (Тольятти) – «Волгарь» (Астрахань)
Победители этих пар выйдут в первый этап 1/4 финала Пути регионов, где сыграют с командами, финишировавшими на третьих местах в своих группах Пути РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Кубка России