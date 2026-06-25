Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ

Александр Мостовой порассуждал о том, что экс-нападающий сборной России Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Акрона».
«Абсолютно спокойно надо относиться к тому, что Дзюба еще без клуба. Сейчас золотое время, можно делать всe, что хочешь. А чем отличается золотое время? Ты можешь командовать деньгами.
Сейчас он свободный агент, кто больше даст, туда и пойдeт. Дзюба подойдeт любой команде второй половины турнирной таблицы. Команды из первой пятерки тоже могут взять, если захотят.
Что касается его формы, то в нашем чемпионате можно и Сергея Игнашевича вернуть, и он будет одним из лучших защитников», – сказал Мостовой.
- Форварду в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: Metaratings