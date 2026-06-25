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  • Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ

Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ

25 июня, 14:30
1

Александр Мостовой порассуждал о том, что экс-нападающий сборной России Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Акрона».

«Абсолютно спокойно надо относиться к тому, что Дзюба еще без клуба. Сейчас золотое время, можно делать всe, что хочешь. А чем отличается золотое время? Ты можешь командовать деньгами.

Сейчас он свободный агент, кто больше даст, туда и пойдeт. Дзюба подойдeт любой команде второй половины турнирной таблицы. Команды из первой пятерки тоже могут взять, если захотят.

Что касается его формы, то в нашем чемпионате можно и Сергея Игнашевича вернуть, и он будет одним из лучших защитников», – сказал Мостовой.

  • Форварду в августе исполнится 38 лет.
  • Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Мостовой Александр
Комментарии (1)
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СильныйМозг
1782401939
Пора ему порассуждать о хорошем дурдоме, что его примет.
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