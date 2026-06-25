Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ

Александр Мостовой порассуждал о том, что экс-нападающий сборной России Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Акрона».

«Абсолютно спокойно надо относиться к тому, что Дзюба еще без клуба. Сейчас золотое время, можно делать всe, что хочешь. А чем отличается золотое время? Ты можешь командовать деньгами.

Сейчас он свободный агент, кто больше даст, туда и пойдeт. Дзюба подойдeт любой команде второй половины турнирной таблицы. Команды из первой пятерки тоже могут взять, если захотят.

Что касается его формы, то в нашем чемпионате можно и Сергея Игнашевича вернуть, и он будет одним из лучших защитников», – сказал Мостовой.