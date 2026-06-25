«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба

«Динамо» интересуется вингером сборной «Леганеса» Дуком, сообщает инсайдер Диего Отеро.
На него также претендуют «Пумас», эмиратская «Аль-Вахда» и «Сан-Диего».
Transfermarkt оценивает стоимость игрока, проведшего 6 матчей за сборную Кабо-Верде, в 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне 26-летний Дук провел за «Леганес» 37 матчей в Сегунде и 1 в Кубке Испании. В них он забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
- Срок контракта Дука с испанским клубом рассчитан до середины 2027 года.
- В прошлом футболист выступал за юношеские сборные Португалии.