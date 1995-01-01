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    Пумас

    Город Мехико
    Дивизион Мексика-Примера
    Сайт pumas.mx/
    Стадион Эстадио Олимпико Университарио
    Тренер Антонио Мохамед
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