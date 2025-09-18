Дани Алвеса заставят выплатить компенсацию его последнему клубу

Мексиканский клуб «Пумас» выиграл дело против своего бывшего защитника Дани Алвеса. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), бразилец должен будет выплатить «пумам» компенсацию.

20 января 2023 года «Пумас» расторг контракт с Алвесом после того, как игрока арестовали по делу о сексуальном насилии.

«CAS вынес решение в пользу клуба, отменив решение Палаты по разрешению споров ФИФА от 15 мая 2024 года. Помимо подтверждения обоснованности расторжения клубом контракта по уважительной причине, суд обязал господина Алвеса выплатить сумму, превышающую установленную ФИФА, в качестве компенсации ущерба, причиненного клубу», – говортся в сообщении «Пумас».