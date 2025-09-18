Введите ваш ник на сайте
Дани Алвеса заставят выплатить компенсацию его последнему клубу

Сегодня, 12:43

Мексиканский клуб «Пумас» выиграл дело против своего бывшего защитника Дани Алвеса. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), бразилец должен будет выплатить «пумам» компенсацию.

20 января 2023 года «Пумас» расторг контракт с Алвесом после того, как игрока арестовали по делу о сексуальном насилии.

«CAS вынес решение в пользу клуба, отменив решение Палаты по разрешению споров ФИФА от 15 мая 2024 года. Помимо подтверждения обоснованности расторжения клубом контракта по уважительной причине, суд обязал господина Алвеса выплатить сумму, превышающую установленную ФИФА, в качестве компенсации ущерба, причиненного клубу», – говортся в сообщении «Пумас».

  • Алвес в марте 2024 года вышел на свободу под залог.
  • В марте 2025 года верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств.
  • В мае этого года прокуратура подала апелляцию на решение каталонского суда по делу 42-летнего Алвеса.

Источник: официальный сайт «Пумас»
Пумас Алвес Дани
