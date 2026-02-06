Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+

Журналисты и бывшие футболисты, работающие экспертами на французском Canal+, представили топ-15 лучших голкиперов с 2001 по 2025 год.
8 февраля они собираются представить список из 100 лучших игроков независимо от позиции на поле.
В топ-15 лучших вратарей вошли:
- Мануэль Нойер;
- Джанлуиджи Буффон;
- Тибо Куртуа;
- Икер Касильяс;
- Оливер Кан;
- Петр Чех;
- Эдвин ван дер Сар;
- Фабьен Бартез;
- Уго Льорис;
- Кейлор Навас;
- Ян Облак;
- Джанлуиджи Доннарумма;
- Дида;
- Алиссон;
- Эмилиано Мартинес.
Источник: страница CANAL+ Foot в соцсети X