«Баварии» предложили российского вратаря на замену Нойеру

Экс-игрок «Гамбурга» Сергей Кирьяков считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов способен заменить Мануэля Нойера в составе «Баварии».

«Матвей играет уже в одном из лучших клубов мира. Выиграл Лигу чемпионов, в Межконтинентальном кубке стал героем, отбив четыре пенальти. Он уже может заменить Нойера в «Баварии» и в целом заиграть в любом клубе Европы.

Но по вратарской линии всегда есть вопросы. Тут 50 на 50. Может получится, а может и нет. Но тут есть другой момент. По политической составляющей это кажется невозможным пока.

Думаю, немцы вообще не способны на такой шаг – заполучить русского. Он – номер один в «ПСЖ». Ждал своего шанса, потому что он долгое время сидел под Доннаруммой.

Наверное, сейчас что-то менять не стоит. Если будут в будущем предложения с улучшенными финансовыми условиями, гарантией, что он в клубе основной вратарь, то стоит задуматься.

В футболе не знаешь, что произойдeт завтра, надо быть готовым к любым развитиям событий. Главное – стабильность и держать марку. Тогда на тебя обязательно будут обращать внимание лучшие клубы.

Пока у Матвея мы этой стабильности не видим на дистанции. В этом сезоне он может застолбить за собой позицию номер один в «ПСЖ», а там уже и про перспективы в «Баварии» можно говорить», – сказал Кирьяков.