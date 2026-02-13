Введите ваш ник на сайте
«Бавария» продлила контракт с защитником сборной Франции

Вчера, 15:51
2

«Бавария» подписала новое соглашение с защитником Дайотом Упамекано.

Контракт клуба с игроком сборной Франции теперь рассчитан до 30 июня 2030 года.

Упамекано выступает за «Баварию» с лета 2021 года.

Сообщалось, что клуб был готов дать игроку бонус в 20 миллионов евро за переподписание контракта и зарплату около 20 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

  • В этом сезоне он провел за клуб 28 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • 27-летний француз выиграл с мюнхенцами 6 трофеев – по 3 раза он побеждал в чемпионате и Суперкубке Германии.

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Упамекано Дайот
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770989847
Хорошие бабки получит, еще и в топ клубе))
Ответить
zigbert
1771002932
Надёжный защитник что и говорить.
Ответить
