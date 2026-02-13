«Бавария» продлила контракт с защитником сборной Франции

«Бавария» подписала новое соглашение с защитником Дайотом Упамекано.
Контракт клуба с игроком сборной Франции теперь рассчитан до 30 июня 2030 года.
Упамекано выступает за «Баварию» с лета 2021 года.
Сообщалось, что клуб был готов дать игроку бонус в 20 миллионов евро за переподписание контракта и зарплату около 20 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- В этом сезоне он провел за клуб 28 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- 27-летний француз выиграл с мюнхенцами 6 трофеев – по 3 раза он побеждал в чемпионате и Суперкубке Германии.
Источник: официальный сайт «Баварии»