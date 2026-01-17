Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм

«Бавария» одержала волевую победу в 18-м туре чемпионата Германии.

Мюнхенцы на выезде разгромили «РБ Лейпциг» со счетом 5:1, уступая к перерыву.

Майкл Олисе забил сам и сделал ассистентский хет-трик.

«Бавария» на 11 очков оторвалась от «Боруссии Д», идущей на втором месте в Бундеслиге.