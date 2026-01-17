Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм

«Бавария» одержала волевую победу в 18-м туре чемпионата Германии.
Мюнхенцы на выезде разгромили «РБ Лейпциг» со счетом 5:1, уступая к перерыву.
Майкл Олисе забил сам и сделал ассистентский хет-трик.
«Бавария» на 11 очков оторвалась от «Боруссии Д», идущей на втором месте в Бундеслиге.
Германия. Бундеслига. 18 тур
РБ Лейпциг - Бавария - 1:5 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ромуло, 20; 1:1 - С. Гнабри, 50; 1:2 - Г. Кейн, 67; 1:3 - Д. Та, 83; 1:4 - А. Павлович, 85; 1:5 - М. Олисе, 88.
Источник: «Бомбардир»