  Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм

Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм

Вчера, 22:31
1

«Бавария» одержала волевую победу в 18-м туре чемпионата Германии.

Мюнхенцы на выезде разгромили «РБ Лейпциг» со счетом 5:1, уступая к перерыву.

Майкл Олисе забил сам и сделал ассистентский хет-трик.

«Бавария» на 11 очков оторвалась от «Боруссии Д», идущей на втором месте в Бундеслиге.

Германия. Бундеслига. 18 тур
РБ Лейпциг - Бавария - 1:5 (1:0)
Голы: 1:0 - Ромуло, 20; 1:1 - С. Гнабри, 50; 1:2 - Г. Кейн, 67; 1:3 - Д. Та, 83; 1:4 - А. Павлович, 85; 1:5 - М. Олисе, 88.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Это было вообще не по делу. Лейпциг в первом тайме мог запросто вести 3:0. Но Бавария на то и Бавария, что может всё изменить за какие-то считанные минуты. С другой стороны, даже если бы Лейпциг вёл 3:0 после первого тайма, это тоже отнюдь не гарантия успеха. Бавария, к счастью или к сожалению, такой клуб мира, которому даже мячей забить может быть недостаточно для итоговой победы...
