Бундеслига. «Бавария» разнесла «Вольфсбург», забив 8 голов

В матче 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле победила «Вольфсбург» со счетом 8:1.

Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте после автогола Килиана Фишера. «Вольфсбург» сумел сравнять счет на 13-й усилиями Дженана Пейчиновича. На 30-й «Бавария» вновь вышла вперед после гола Луиса Диаса, который оказался победным.

После перерыва мюнхенцы забили «Вольфсбургу» еще 6 голов. Дубль оформил Майкл Олисе отличившись на 50-й и 76-й минуте. По голу на счету Рафаэля Геррейру (68-я минута), Гарри Кейн (69-я) и Леона Горецки (88-я). Еще один автогол у «Вольфсбурга» забил Мориц Йенц на 53-й минуте.

Беспроигрышная серия «Баварии» в Бундеслиге достигла 25 матчей с учетом прошлого сезона.

В текущем сезоне мюнхенцы 23 игры из 26 во всех турнирах при 2 ничьих в чемпионате Германии и 1 поражении от «Арсенала» в Лиге чемпионов.

В Бундеслиге на счету мюнхенцев стало 44 очка после 16 туров. Отрыв от дортмундской «Боруссии», занимающей 2-е место, составляет 11 очков.

«Вольфсбург» идет 14-м с 15 очками.