Смолова обокрали почти на 10 миллионов рублей

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как его обокрали в игре Counter Strike

«Я был в Испании, мне кажется, как раз во времена «Сельты». Я с утра просыпаюсь, мне смс приходит из Steam, что ваш номер был успешно удален. Я захожу в CS, трейд висит на незнакомый аккаунт. Я не могу ничего сделать. С помощью случайного генератора подбора подбора паролей узнали мой mail. И все. Я S1MPLE писал. Я говорю: «Саня, пожалуйста, поговори с менеджером». Я говорю: «У меня там инвентарь, ну ***».

Я потратил, по-моему, 120 тысяч долларов сам на вот на весь этот инвентарь. Но то, что вы говорите сейчас, вот я даже не знаю сколько», – поделился Смолов в интервью BB Esports.