Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смолова обокрали почти на 10 миллионов рублей

Вчера, 23:33
6

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как его обокрали в игре Counter Strike

«Я был в Испании, мне кажется, как раз во времена «Сельты». Я с утра просыпаюсь, мне смс приходит из Steam, что ваш номер был успешно удален. Я захожу в CS, трейд висит на незнакомый аккаунт. Я не могу ничего сделать. С помощью случайного генератора подбора подбора паролей узнали мой mail. И все. Я S1MPLE писал. Я говорю: «Саня, пожалуйста, поговори с менеджером». Я говорю: «У меня там инвентарь, ну ***».

Я потратил, по-моему, 120 тысяч долларов сам на вот на весь этот инвентарь. Но то, что вы говорите сейчас, вот я даже не знаю сколько», – поделился Смолов в интервью BB Esports.

  • Смолов покинул «Краснодар» по окончании прошлого сезона.
  • После этого 35-летний форвард сыграл за медиафутбольный «БроукБойз» в FONBET Кубке России.
  • В «Сельте» игрок был в 2020 году.

Еще по теме:
Смолов: «Если мне нравится спускать джинсы, какая вам разница?» 2
«Элемент стадного чувства»: Смолов – о комментариях после незабитого пенальти с Хорватией 9
В Казахстане прокомментировали информацию о подписании Смолова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zenmaster84
1769893935
За тот пенальти - тебя гомном измазать и перьями облепить - ЧМЫРЬ !!!
Ответить
Боцман59rus
1769915392
_ как пришли, так и ушли
Ответить
plm
1769922055
не украли , поделились .
Ответить
Benifacto
1769926282
и поделом тебе за пижонство!
Ответить
Интерес
1769930156
Какая бессвязная речь! Опять в "Кофемании" побывал? Странно, что без вызова ППС...
Ответить
suchi-69
1769942901
Федя потом ещё долго судорожно по ночам шарил руками в темноте в поисках табурета
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему ЦСКА заинтересовался Рейсом
19:34
«Русский Холанд» из «Краснодара» заявил об обмане со стороны директора «Пари НН»
19:20
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма», пропустив 2 гола после 85-й минуты
19:02
2
ФотоЦСКА может подписать бразильца из «Спортинга»
18:26
2
Примера. «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» на 90+10-й минуте
18:10
11
«Зенит» – главный претендент на 32-миллионного форварда с опытом АПЛ
18:01
7
Товарищеский матч. «Ростов» уступил команде из Первой лиги (0:1)
17:54
«Спартак» договорился о контракте с защитником, которым интересовался «Зенит»
16:52
14
ФотоБеллингем получил травму и покинул поле в слезах
16:38
2
Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита»
15:59
9
Все новости
Все новости
Тихонов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
19:41
ФотоКлуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
18:45
ВидеоБаринов продолжает «щемить» Кругового в ЦСКА
18:18
1
ВидеоАльба наказал игроков «Ростова» после поражения от команды Первой лиги
18:07
2
«Зенит» – главный претендент на 32-миллионного форварда с опытом АПЛ
18:01
7
Черданцев рассказал, как едва не остался без ноги
17:50
Агент Чернова оценил вариант с возвращением защитника в «Спартак»
17:49
ФотоИгрок «Зенита» перешел в клуб Второй лиги
17:34
Легионер «Зенита» нацелился завоевать с клубом много титулов
17:07
3
«Спартак» договорился о контракте с защитником, которым интересовался «Зенит»
16:52
14
Кержаков объяснил, почему пока не получил новой работы
16:25
Смолов: «Меня байтили на Медиалигу, но я отказался. Там какой-нибудь клоун тебя может зарейджбайтить»
16:12
8
Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита»
15:59
9
Тихонов высказался о действиях руководства «Спартака»
15:48
7
Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Джона Джона
15:39
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
15:27
4
Агент назвал 3 страны, в которых востребован Сперцян
15:13
3
Информация об адаптации Баринова в ЦСКА
14:50
Смолов назвал самого перспективного игрока России
14:35
2
Черданцев определил, в чем Москва – лучший город мира
13:59
10
«Рубин» при Артиге может стать «агентской» командой
13:41
4
Все высшее руководство «Спартака» может смениться в ближайшие месяцы
13:36
6
Гасилин объяснил, как «Зенит» будет играть при Джоне Джоне
13:08
1
Клубы Италии и Испании следят за российским игроком
12:55
3
Тарпищев сформулировал главную проблему «Спартака»
12:42
1
Черданцев объяснил, почему Акинфеева нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
11:59
14
Колосков объяснил, почему не поедет на конгресс УЕФА
11:53
3
Горшков рассказал об атмосфере в «Зените»
10:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 