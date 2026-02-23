Юран – о росте цен в России: «Аж глаза на лоб лезут»

Российский тренер Сергей Юран высказался о подорожании товаров и услуг.

– Вы недавно вернулись в Россию, пока без клуба – обратили внимание на рост тарифов ЖКХ и цен на продукты?

– Естественно, как тут не заметишь. И коммуналка подросла, и продукты подорожали – иногда аж глаза на лоб лезут. Счета же приходят, можно сравнить прошлогодние и новые – все взлетело.

– Для вас это тоже ощутимо?

– Ну конечно, я же не Абрамович. Есть люди, которые этого и не заметят, но мы-то все видим, понимаем. Хотелось бы, конечно, чтобы цены так не росли. Но что делать… Пенсионеров просто жалко очень.

У нас средняя пенсия в стране где-то 15 тысяч рублей, так? Ну 20. Коммуналка, зайти в магазин, в аптеку – все, ничего не останется. И это за неделю, не за месяц.

Прожиточного минимума ни на что не хватит с такими ценами. Всем ведь хочется чего-то вкусненького купить, побаловать себя?