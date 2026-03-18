Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский рассказал об атмосфере в раздевалке команды после кубкового матча с «Краснодаром».

После зимней паузы «армейцы» проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.

Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.

Впереди у ЦСКА матч РПЛ против «Динамо Мх».

«В раздевалке ЦСКА после 0:4 в Краснодаре было очень жарко. Разбирались по горячим следам.

Команда вчера поразила не только своей игрой (точнее, ее отсутствием), а еще и чудовищными проблемами с дисциплиной. Идиотские удаления Рейса и Мойзеса по сути приговорили команду. Оставшись с восемью полевыми игроками, «армейцы» утратили последние надежды на спасение. Не исключаю, что будут сделаны выводы», – написал Квятковский.