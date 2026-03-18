⚡️ Лига чемпионов. «Барселона» сокрушила «Ньюкасл» – 7:2!

«Барселона» прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Команда Ханса-Дитера Флика после гостевой ничьей 1:1 на своем поле уничтожила «Ньюкасл» со счетом 7:2.

По итогам первого тайма каталонцы вели в один мяч, а после перерыва отправили в ворота соперника четыре безответных гола.

На дубль Энтони Эланги ответили Рафинья (дважды), Роберт Левандовски (дважды), Марк Берналь, Ламин Ямаль и Фермин Лопес.

В четвертьфинале ЛЧ «Барса» встретится либо с «Атлетико», либо с «Тоттенхэмом».