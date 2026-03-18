⚡️ Лига чемпионов. «Барселона» сокрушила «Ньюкасл» – 7:2!

«Барселона» прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов-2025/26.
Команда Ханса-Дитера Флика после гостевой ничьей 1:1 на своем поле уничтожила «Ньюкасл» со счетом 7:2.
По итогам первого тайма каталонцы вели в один мяч, а после перерыва отправили в ворота соперника четыре безответных гола.
На дубль Энтони Эланги ответили Рафинья (дважды), Роберт Левандовски (дважды), Марк Берналь, Ламин Ямаль и Фермин Лопес.
В четвертьфинале ЛЧ «Барса» встретится либо с «Атлетико», либо с «Тоттенхэмом».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Барселона - Ньюкасл - 7:2 (2:2)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Рафинья, 6; 1:1 - Э. Эланга, 15; 2:1 - М. Берналь, 18; 2:2 - Э. Эланга, 28; 3:2 - Л. Ямаль, 45+7 (с пенальти); 4:2 - Ф. Лопес, 51; 5:2 - Р. Левандовски, 56; 6:2 - Р. Левандовски, 61; 7:2 - Рафинья, 72.
Источник: «Бомбардир»