УЕФА не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на «сухарь» на «Энфилде»

УЕФА в социальных сетях опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов.
В команду не попал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, оформивший «сухарь» на «Энфилде» против «Ливерпуля» (2:0). Вместо него в сборную включили Хуана Муссо из «Атлетико», пропустившего два гола от «Барселоны» (1:2).
- Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в этом сезоне.
- Всего россиянин сыграл 19 матчей во всех турнирах и девять раз сохранил ворота в неприкосновенности.
- «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Баварией».
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Французы купили футболиста у российского «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Матвей помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
