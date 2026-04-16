Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на «сухарь» на «Энфилде»

УЕФА не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на «сухарь» на «Энфилде»

Сегодня, 18:55
7

УЕФА в социальных сетях опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

В команду не попал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, оформивший «сухарь» на «Энфилде» против «Ливерпуля» (2:0). Вместо него в сборную включили Хуана Муссо из «Атлетико», пропустившего два гола от «Барселоны» (1:2).

  • Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в этом сезоне.
  • Всего россиянин сыграл 19 матчей во всех турнирах и девять раз сохранил ворота в неприкосновенности.
  • «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Баварией».
  • Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Французы купили футболиста у российского «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Матвей помог «ПСЖ» оформить квадрупл.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1776355410
Дер.ьмократичненько так
Ответить
СильныйМозг
1776356612
Нормально они унижают себя, в глазах общественности.
Ответить
Чугунный скороход
1776356697
А что не хохла Лунина ?
Ответить
Император 1
1776357041
Х@х.лят.ского рукожо.па из Реала поставьте
Ответить
...уефан
1776357331
...не случилось, ничего непоправимого, случилось, вполне, предсказуемое...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 