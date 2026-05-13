  • Раскрыты призовые игрокам «Реала» за несостоявшийся выход в полуфинал ЛЧ

Раскрыты призовые игрокам «Реала» за несостоявшийся выход в полуфинал ЛЧ

13 мая, 20:59

Футболистам «Реала» обещали большую премию за проход «Баварии» в Лиге чемпионов.

  • Команды встречались в 1/4 финала главного еврокубка.
  • Мадридцы проиграли и дома, и на выезде – 1:2, 3:4.
  • «Бавария» прошла в полуфинал ЛЧ, где уступила «ПСЖ».

По информации AS, игрокам «Реала» полагалось по 500 тысяч евро за выход в 1/2 Лиги чемпионов.

Руководство клуба решило дополнительно мотивировать команду после поражения в первом матче.

Деньги можно было бы компенсировать доходами от прохода в полуфинал ЛЧ. Он бы гарантировал «Реалу» 15 миллионов евро в виде бонусов + доходы от продажи билетов.

Источник: AS
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Бавария Перес Флорентино
