Павлюченко удивлен исходом полуфинала Лиги чемпионов

9 мая, 15:30
2

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко не ожидал, что «ПСЖ» пройдет «Баварию» в ЛЧ.

«Выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов стал неожиданностью. Я думал, что «Бавария» забьeт в ответном матче два гола и выйдет в финал. Но этого не произошло.

По сезону «Бавария» шла очень неплохо. Но в ответном полуфинале «ПСЖ» объективно был сильнее», – сказал Павлюченко.

  • «ПСЖ» дома победил 5:4, а на поле «Баварии» сыграл вничью 1:1.
  • В финале Лиги чемпионов парижане встретятся с «Арсеналом».
  • Матч пройдет 30 мая в Будапеште.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1778334914
Как Бавария может забить 2 мяча, когда на кону нефть. Тут нужно выбирать : или Еврочашка, или благосклонность шейхов...
Ответить
Бриг
1778342696
Спящий гигант проснулся и отреагировал наконец.
Ответить
