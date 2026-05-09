Павлюченко удивлен исходом полуфинала Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко не ожидал, что «ПСЖ» пройдет «Баварию» в ЛЧ.
«Выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов стал неожиданностью. Я думал, что «Бавария» забьeт в ответном матче два гола и выйдет в финал. Но этого не произошло.
По сезону «Бавария» шла очень неплохо. Но в ответном полуфинале «ПСЖ» объективно был сильнее», – сказал Павлюченко.
- «ПСЖ» дома победил 5:4, а на поле «Баварии» сыграл вничью 1:1.
- В финале Лиги чемпионов парижане встретятся с «Арсеналом».
- Матч пройдет 30 мая в Будапеште.
