Реакция Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала, как родился ее ироничный пост об актрисе фильмов для взрослых Мэри Рок.

Перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» Рок пообещала Сафонову по одной «жаркой ночи» за каждый сейв, а также яичницу на завтрак в случае победы парижан с «сухим» счетом. Матч прошел 30 мая в Будапеште и завершился победой «ПСЖ» (1:1, 4:3 по пенальти). Российский голкипер не совершил ни одного сейва.

«Матвей утром проснулся, я показала ему новость, он похихикал. После этого я написала пост. Он был просто ироничный, не более того. СМИ выставили это как невероятную злость на порноактрису. Я искренне рада, что у Матвея настолько разная аудитория», – сказала Кондратюк на ютуб-канале FONBET.