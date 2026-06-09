14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27

Известны все участники еврокубков сезона-2026/27. Среди них есть 14 дебютантов. Список следующий.
- «МЛ Витебск» (Беларусь);
- «Комо» (Италия);
- «Борнмут» (Англия);
- «Торренсе» (Португалия, Д2);
- «Сент-Труйден» (Бельгия);
- «Мьеллбю» (Швеция);
- «Железничар Панчево» (Сербия);
- ЛНЗ (Украина);
- «Алюминий» (Словения);
- «Вестри» (Исландия);
- «Елимай» (Казахстан);
- «АФ Эльбасани» (Албания);
- «Атерт Биссен» (Люксембург);
- «Мондорф» (Люксембург).
Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Матчи запланированы на 9 и 16 июля.
Действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ».
Упомянутый «МЛ Витебск» тренирует россиянин Магомед Адиев.
Источник: «Бомбардир»