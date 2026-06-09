14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27

Известны все участники еврокубков сезона-2026/27. Среди них есть 14 дебютантов. Список следующий.

Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Матчи запланированы на 9 и 16 июля.

Действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ».

Упомянутый «МЛ Витебск» тренирует россиянин Магомед Адиев.