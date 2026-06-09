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14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27

Сегодня, 11:26

Известны все участники еврокубков сезона-2026/27. Среди них есть 14 дебютантов. Список следующий.

  • «МЛ Витебск» (Беларусь);
  • «Комо» (Италия);
  • «Борнмут» (Англия);
  • «Торренсе» (Португалия, Д2);
  • «Сент-Труйден» (Бельгия);
  • «Мьеллбю» (Швеция);
  • «Железничар Панчево» (Сербия);
  • ЛНЗ (Украина);
  • «Алюминий» (Словения);
  • «Вестри» (Исландия);
  • «Елимай» (Казахстан);
  • «АФ Эльбасани» (Албания);
  • «Атерт Биссен» (Люксембург);
  • «Мондорф» (Люксембург).

Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Матчи запланированы на 9 и 16 июля.

Действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ».

Упомянутый «МЛ Витебск» тренирует россиянин Магомед Адиев.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига Европы МЛ Витебск
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