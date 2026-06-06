Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ

Президент РФС Александр Дюков сравнил минувший суперфинал FONBET Кубка России с финалом Лиги чемпионов.

«В Будапеште финал Лиги чемпионов был качественно организован, как и наш суперфинал Кубка России. Если говорить о футбольной составляющей, то мне кажется, что наш матч был более интересным«, – сказал Дюков.