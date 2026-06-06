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  • Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ

Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ

Сегодня, 01:36
7

Президент РФС Александр Дюков сравнил минувший суперфинал FONBET Кубка России с финалом Лиги чемпионов.

«В Будапеште финал Лиги чемпионов был качественно организован, как и наш суперфинал Кубка России. Если говорить о футбольной составляющей, то мне кажется, что наш матч был более интересным«, – сказал Дюков.

  • «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Зенит» в этом сезоне выиграл чемпионат России. «Спартак» стал 4-м. Москвичи не становились чемпионами с 2017 года.
  • 18 июля команды откроют сезон суперкубковым матчем. Скорее всего, он состоится в Волгограде.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок Лига чемпионов Спартак Краснодар Дюков Александр
Комментарии (7)
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boris63
1780707135
Конечно наш матч лучше, чего там смотреть в лиге чемпионов,скукота.
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рылы
1780707143
качественно организован - это пригласить кадышеву и тату, которые даже ртов не открывали, когда звучала песня? я такой стыд не испытывал даже за спартаг. ну или давно испытывал.
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evgevg13
1780708717
Да и наша 2-я лига намного лучше всяких там Лиг1, Бундеслиг, АПЛов, Примеров....
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Таврида
1780714929
Да и так ясно что все положили болт на матч парижан с лондонцами, всем интересно как Солари сумел Супер кубок России поломать(
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Бумбраш
1780716661
Конечно,когда в детстве мяч во дворе пинали,никакие кубки и лч рядом не стояли
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Бумбраш
1780717367
Кто бы сомневался,на кубке рэфээса отмоет бабла больше,чем на лч, выводы делайте сами
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Дубина
1780718353
Когда смотришь на бзянит мельком мин полторы лучше переключить на санта барбару чем смотреть на цыганей)))
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