Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко

Сегодня, 12:04
7

«Индепендьенте» улучшит предложение о покупке 50% прав на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Сообщается, что сумма, которую готов заплатить аргентинский клуб, не превысит 4 миллионов долларов.

Для осуществления сделки «Индепендьенте» необходимо получить деньги от возможных продаж футболистов, например защитника Кевина Ломонако, вингеров Сантьяго Монтиеля или Максимилиана Гутьерреса. Последним интересуется «Краснодар».

Барко сегодня или завтра должен вернуться в Россию, чтобы возобновить тренировки со «Спартаком». В «Индепендьенте» считают преждевременными разговоры о структуре оплаты за игрока. В приоритете клуба – закрыть вопрос с покупкой 50% прав на хавбека.

Сообщается также, что вариант с переходом Барко в «Бока Хуниорс» не расматривается. По этом вопросу не было официальных контактов, и футболист не намерен играть за этот клуб.

  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

Еще по теме:
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне 6
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой» 6
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ 7
Источник: страница Espacio Rojo в соцсети X
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1781861071
Идете накуй все латинские журналюги, надоели.
Ответить
Император 1
1781861581
Я бы на месте Спартака предложил им 5 миллионов за весь их состав
Ответить
_Sasha_
1781861804
Халява)))
Ответить
ScarlettOgusania
1781862174
дятлы аргентинские, семечек купите на все свои сбережения в 4 лимона, на всех фанатов хватит...🤣
Ответить
...уефан
1781862398
...таки, чьто-то мне это напоминает, чьтоб я так жил, как они умеют делать мозг, имея интэрэс так торговаться...
Ответить
alefreddy
1781875828
измором хотят взять
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
4
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
8
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19:41
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19:09
1
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
16:48
25
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
16:24
2
ЦСКА расторг контракт с игроком, которого увел в 2021 году из «Локомотива»
15:45
1
«Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году
15:20
2
Фото«Динамо» продлило контракт с главой клуба
15:15
«Я не тупой»: Шварц высказался о трофеях в «Динамо»
14:55
6
Фото«Динамо» объявило о продлении контракта с Луневым
14:45
1
Фото«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
14:10
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
13:35
ФотоСтало известно, сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу
13:26
6
«Краснодар» сделал предложение по хавбеку «Крузейро»
13:05
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
Бразильский клуб отказался от покупки легионера «Краснодара» из-за высокой цены
12:33
ФотоЭкс-спартаковец перешел из «Локомотива» в клуб Первой лиги
12:24
Талалаев сделал заявление о появлении в эфирах с Радимовым
12:13
1
Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко
12:04
7
Фото«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
11:22
1
Талалаев ответил на критику Бердыева
10:51
8
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
10:35
7
Талалаев сообщил, возьмет ли Дзюбу в «Балтику»
09:59
6
Игроком «Спартака» заинтересовались в Бразилии
08:30
3
Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко
01:15
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 