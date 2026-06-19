Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко

«Индепендьенте» улучшит предложение о покупке 50% прав на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Сообщается, что сумма, которую готов заплатить аргентинский клуб, не превысит 4 миллионов долларов.

Для осуществления сделки «Индепендьенте» необходимо получить деньги от возможных продаж футболистов, например защитника Кевина Ломонако, вингеров Сантьяго Монтиеля или Максимилиана Гутьерреса. Последним интересуется «Краснодар».

Барко сегодня или завтра должен вернуться в Россию, чтобы возобновить тренировки со «Спартаком». В «Индепендьенте» считают преждевременными разговоры о структуре оплаты за игрока. В приоритете клуба – закрыть вопрос с покупкой 50% прав на хавбека.

Сообщается также, что вариант с переходом Барко в «Бока Хуниорс» не расматривается. По этом вопросу не было официальных контактов, и футболист не намерен играть за этот клуб.