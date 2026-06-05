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  • В РФС рассказали, изменится ли дизайн Кубка России, разбитого «Спартаком»

В РФС рассказали, изменится ли дизайн Кубка России, разбитого «Спартаком»

Сегодня, 12:52

Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что организация рассмотрит возможность изменения дизайна трофея FONBET Кубка России.

«Мы встали перед выбором, что в целом будет с новым трофеем на будущий сезон, претерпит ли он изменения и будем ли мы его делать новым, или повторим тот же самый дизайн.

Пока мы не определились – РФС в том числе слушает болельщиков, у кого какое видение. Вы сами знаете, что кубок разбивался неоднократно, и слышали высказывания о том, что, наверное, хрусталь изжил себя, время меняется, и, возможно, стоит заменить [хрусталь] на металлические конструкции.

Но у каждого свое субъективное мнение на этот счет. Мы, конечно, сохраним определенные традиции и культуру того, что было в нашей стране и в истории Кубка.

Мы планируем приехать туда [на завод в городе Гусь-Хрустальный], подумать – у них есть какие-то предложения на этот счет. Мы проведем матчи сборной [5 и 9 июня Россия проведет товарищеские матчи с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго] и озадачимся этим вопросом и будем принимать решение.

Со стартом нового сезона мы должны презентовать этот трофей, времени осталось мало. Мне кажется, история трофея такова, что кардинально менять его нельзя, он выглядит достаточно презентабельно, и нельзя сказать, что он уступает каким-то мировым образцам.

У него есть своя легендарность, и даже те моменты с падением крышки, с разливанием, где-то даже с расслоением на две части – это тоже эмоции людей, определенная память, связанная с эпизодами в истории Кубка страны.

Мне кажется, мы остановимся на том, чтобы сделать небольшую реновацию дизайна, но в целом не поменяем его полностью. Силуэт, фактура и присутствие различных материалов, серебряных и хрустальных, они были», – сказал Терешин.

  • «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.
  • Во время празднования победы полузащитник Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Кубок Спартак
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