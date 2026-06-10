Динамовец Сергеев: «Интересная штука: мы выбили «Спартак», а он выиграл Кубок»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о формате FONBET Кубка России.

«Думаю, спасти сезон могли только Кубком. Но это футбол, «Краснодар» прошел дальше по пенальти. Мы «Спартак» вообще выбили, а он стал чемпионом. Интересная штука», – сказал Сергеев.