Динамовец Сергеев: «Интересная штука: мы выбили «Спартак», а он выиграл Кубок»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о формате FONBET Кубка России.
«Думаю, спасти сезон могли только Кубком. Но это футбол, «Краснодар» прошел дальше по пенальти. Мы «Спартак» вообще выбили, а он стал чемпионом. Интересная штука», – сказал Сергеев.
- «Динамо» весной прошло «Спартак» в Пути РПЛ по сумме двух матчей.
- «Спартак» вылетел в Путь регионов, который выиграл, вышел в суперфинал, где в серии пенальти победил «Краснодар». Встреча прошла в «Лужниках» 24 мая.
- «Динамо» в финале Пути РПЛ вылетело от «Краснодара», проиграв в серии пенальти. Москвичи остаются без трофеев с 1995 года, когда последний раз взяли Кубок.
Источник: «Спорт-Экспресс»