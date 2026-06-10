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  • Динамовец Сергеев: «Интересная штука: мы выбили «Спартак», а он выиграл Кубок»

Динамовец Сергеев: «Интересная штука: мы выбили «Спартак», а он выиграл Кубок»

10 июня, 13:45
29

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о формате FONBET Кубка России.

«Думаю, спасти сезон могли только Кубком. Но это футбол, «Краснодар» прошел дальше по пенальти. Мы «Спартак» вообще выбили, а он стал чемпионом. Интересная штука», – сказал Сергеев.

  • «Динамо» весной прошло «Спартак» в Пути РПЛ по сумме двух матчей.
  • «Спартак» вылетел в Путь регионов, который выиграл, вышел в суперфинал, где в серии пенальти победил «Краснодар». Встреча прошла в «Лужниках» 24 мая.
  • «Динамо» в финале Пути РПЛ вылетело от «Краснодара», проиграв в серии пенальти. Москвичи остаются без трофеев с 1995 года, когда последний раз взяли Кубок.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Сергеев Иван
Комментарии (29)
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Юбиляр
1781090675
Спартак не стал чемпионом (он им только будет), а стал обладателем кубка !!!)...
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zigbert
1781091636
Не надо было выбивать Спартак тогда и кубок был бы ваш.
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FFR
1781093166
Вообще формат кубка идиотский и не логичный, старый был лучше.
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алдан2014
1781094528
Хватит уже ныть! Уже первый из Динамо высказывает недовольство этим фактом. Таков формат. Разнылись
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Литейный 4 (returned)
1781094556
Обесценился Кубок. Стал похож на Кубок Соли, который нафиг никому не сдался. Смех, проиграть можно трижды и всё равно выиграть. На такое способны только покорители кубка Соли свинарня. Гыгыгы
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Литейный 4 (returned)
1781094946
Стыдно за антинародный судейский позор России, ставший обладателем липового Кубка. Его и придумали, чтобы мог выиграть лузер. Гыгыгы
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Good_win_ФКСМ
1781095963
жизнь вообще - несправедливая штука))) бо.мжарню вообще должны расформировать, либо в пердив отправить😂, а ей административно дарят бумажные чемпионства
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...уефан
1781096650
...ты, лучше вспомни, как тебя Соболь из Зенита выбил, вот где нонсенс...
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Дубина
1781098499
Не мы такой формат придумал Ваня - не ной! У всех правила одинаковы!))
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Plyash
1781101720
Все вопросы к руководам Российского футбола , которые выродили эту бредятину . Это целая кучка идиотов , решение коллегиальное и поэтому конкретного виновника не найти . Раньше в финале Кубка встречались команды , не проигрывавшие до этого в турнире ни разу , а кубок брала команда со стопроцентным победным результатом . В этом был самый цимус , а теперь выгоднее проиграть определённую игру , что бы пройти дальше . Полный писец и сбоку бантик .
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