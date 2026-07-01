Команда «БоМиК» выступит в Кубке России

Сформированы все пары 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Например, участие в турнире примет любительский клуб из Цивильска (Чувашия) под названием «БоМиК». Оно расшифровывается как «Борис Михайлов и компания». Команда названа в честь известного цивильского тренера Бориса Михайлова.

Соперником «БоМиКа» по 1-му раунду станет кировский «Фанком» – тоже любительский клуб, тренируемый бывшим футболистом сборной России Юрием Дроздовым. В прошлом сезоне у кировцев получилось пройти несколько раундов.