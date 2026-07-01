Команда «БоМиК» выступит в Кубке России

Сформированы все пары 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Например, участие в турнире примет любительский клуб из Цивильска (Чувашия) под названием «БоМиК». Оно расшифровывается как «Борис Михайлов и компания». Команда названа в честь известного цивильского тренера Бориса Михайлова.
Соперником «БоМиКа» по 1-му раунду станет кировский «Фанком» – тоже любительский клуб, тренируемый бывшим футболистом сборной России Юрием Дроздовым. В прошлом сезоне у кировцев получилось пройти несколько раундов.
- Матч с участием «БоМиКа» состоится 28-30 июля.
- В турнире поучаствуют 102 команды.
- Действующий победитель Кубка – «Спартак». В суперфинале прошлого сезона москвичи победили в «Лужниках» «Краснодар» в серии пенальти.
Источник: «Бомбардир»