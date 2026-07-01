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Команда «БоМиК» выступит в Кубке России

1 июля, 18:03
1

Сформированы все пары 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Например, участие в турнире примет любительский клуб из Цивильска (Чувашия) под названием «БоМиК». Оно расшифровывается как «Борис Михайлов и компания». Команда названа в честь известного цивильского тренера Бориса Михайлова.

Соперником «БоМиКа» по 1-му раунду станет кировский «Фанком» – тоже любительский клуб, тренируемый бывшим футболистом сборной России Юрием Дроздовым. В прошлом сезоне у кировцев получилось пройти несколько раундов.

  • Матч с участием «БоМиКа» состоится 28-30 июля.
  • В турнире поучаствуют 102 команды.
  • Действующий победитель Кубка – «Спартак». В суперфинале прошлого сезона москвичи победили в «Лужниках» «Краснодар» в серии пенальти.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок БоМиК
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val69
1782925677
Опустили Кубок ниже плинтуса...
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