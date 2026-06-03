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  • Руководитель «Зенита» поставил команде оценку за сезон по 10-балльной системе

Руководитель «Зенита» поставил команде оценку за сезон по 10-балльной системе

Вчера, 11:09
16

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил выступления команды в сезоне-2025/26.

– Какую оценку поставите «Зениту» в этом сезоне? Команда взяла чемпионство, но Кубок забрать не удалось.

– Скажу так: чемпионство мы вернули – и это самое главное для нас. Поэтому я ставлю оценку 10 из 10.

  • По итогам 30 туров в РПЛ «Зенит» набрал 68 очков, опередив «Краснодар» на 2 очка
  • В FONBET Кубке России петербуржцы выбыли на стадии второго этапа 1/2 финала пути регионов.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Зырянов Константин
Комментарии (16)
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Интерес
1780475184
...а если бы был ожидаемый и прогнозируемый дубль,то было бы 13 из 10! Ну как обычно пишут в комментариях :"надо сыграть на 200 процентов возможностей".
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ilich55
1780475877
Заберем суперкубок и можно будет подвести черту.
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Lenin26
1780475989
При всём уважении к Константину Георгиевичу,команде максимум можно поставить 8 и то только из-за чемпионства,а так хорошо если на 6 наиграли,надёжная оборона и полное отсутствие осмысленной игры в нападении,всё построено на удаче и индивидуальных качествах!
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Бумбраш
1780476840
А судьям какую оценку,карась и кукуек старались на все 100
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Play
1780477473
Если бы к этому чемпионству ещё и чемпионскую игру.
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R_a_i_n
1780477513
Осталось судейскому корпусу премии перевести за 10 из 10 😆
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1780477881
Комментарий скрыт модератором
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Антрацитовый волхв
1780479464
6.
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BRO_football
1780480111
Да уж, 10 из 10 в сезоне, где Зениту в большинстве случаев помогла лишь удача.
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crf57
1780497651
Видели мы позорную,трусливую игру Зенита в РОСТОВЕ! Какая там "чемпионская игра",какие там 10 из 10 ! Не смешите страну! Вам просто судьи сделали "чемпионство"!!!
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