Руководитель «Зенита» поставил команде оценку за сезон по 10-балльной системе

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил выступления команды в сезоне-2025/26.
– Какую оценку поставите «Зениту» в этом сезоне? Команда взяла чемпионство, но Кубок забрать не удалось.
– Скажу так: чемпионство мы вернули – и это самое главное для нас. Поэтому я ставлю оценку 10 из 10.
- По итогам 30 туров в РПЛ «Зенит» набрал 68 очков, опередив «Краснодар» на 2 очка
- В FONBET Кубке России петербуржцы выбыли на стадии второго этапа 1/2 финала пути регионов.
Источник: «Советский спорт»