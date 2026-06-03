Руководитель «Зенита» поставил команде оценку за сезон по 10-балльной системе

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил выступления команды в сезоне-2025/26.

– Какую оценку поставите «Зениту» в этом сезоне? Команда взяла чемпионство, но Кубок забрать не удалось.

– Скажу так: чемпионство мы вернули – и это самое главное для нас. Поэтому я ставлю оценку 10 из 10.