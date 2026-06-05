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«Спартак» оштрафовали на 1 миллион из-за рекламы букмекера

Сегодня, 13:44

КДК РФС оштрафовал «Спартак» в общей сложности на 1 миллион рублей по итогам домашнего матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0).

Игра прошла еще 18 марта. «Спартак» рекламировал конкурента FONBET перед матчем.

Председатель КДК Артур Григорьянц объяснил решение.

«КДК рассмотрел материалы по нарушению ФК «Спартак-Москва» коммерческого регламента Кубка России. Было установлено два эпизода.

Первый связан с официальными цифровыми коммуникациями клуба – публикациями и рассылкой болельщикам информации, посвященной матчу, с интеграцией товарных знаков букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования.

Второй эпизод связан с размещением в день матча перед входом на стадион рекламных материалов с QR-кодами, которые отсылали к маркетинговой активности букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования.

По первому эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пункта 2.6 статьи 2 приложения № 8 к регламенту Кубка России. По второму эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пунктов 2.4 и 2.5 статьи 2 указанного приложения [Nº 8 к регламенту Кубка России]», – сказал Григорьянц.

Решения вынесены в соответствии с частью 2 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33.1 приложения Nº 1 дисциплинарного регламента РФС за нарушение коммерческого регламента Кубка России.

  • Титульным партнером «Спартака» является букмекерская компания Winline.
  • В суперфинале FONBET Кубка России-2025/26 «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3).

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Григорьянц Артур
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