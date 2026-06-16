Fan ID может появиться в Кубке России со следующего сезона

16 июня в Министерстве спорта обсуждают противодействие «околофутбольной» агрессии.

В совещании профильной рабочей группы участвуют представители Минспорта, Минцифры, РПЛ и нескольких футбольных клубов лиги.

«Одним из обсуждаемых вопросов станет внесение изменений в нормативно-правовые акты в части совершенствования безопасности проведения спортивных соревнований по футболу.

Учитывая тот факт, что в числе участников совещания сотрудники Минцифры, весьма вероятен вариант, при котором Fan ID может появиться и на матчах Кубка России нового сезона.

При этом речь идет только о домашних матчах команд РПЛ», – сообщил источник.