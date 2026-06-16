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Fan ID может появиться в Кубке России со следующего сезона

16 июня, 17:20
7

16 июня в Министерстве спорта обсуждают противодействие «околофутбольной» агрессии.

В совещании профильной рабочей группы участвуют представители Минспорта, Минцифры, РПЛ и нескольких футбольных клубов лиги.

«Одним из обсуждаемых вопросов станет внесение изменений в нормативно-правовые акты в части совершенствования безопасности проведения спортивных соревнований по футболу.

Учитывая тот факт, что в числе участников совещания сотрудники Минцифры, весьма вероятен вариант, при котором Fan ID может появиться и на матчах Кубка России нового сезона.

При этом речь идет только о домашних матчах команд РПЛ», – сообщил источник.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок
Комментарии (7)
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evgevg13
1781621949
Как то фиолетово...
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Айболид
1781623219
Fan ID на буй иди !
Ответить
NewLife
1781624434
Продаю фан иди для входа на нашу школьную площадку за 1% от зарплаты миторофанова😆
Ответить
timon2401
1781625795
Вот именно ради таких «функционеров» легализовали слово «*******»!!!
Ответить
Artemka444
1781628322
Бред полнейший
Ответить
BarStep
1781629190
Класс‼️ Так выпьем же за это🍷 🤣
Ответить
АлексМак
1781632023
маразм крепчал
Ответить
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