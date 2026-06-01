Радимов назвал главное разочарование сезона

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о сезоне-2025/26 в России.
– Второй раз подряд у нас два клуба, которые более всего стабильны, они сами разыгрывают чемпионат. Здорово, что у нас чемпион не определяется за три-четыре тура до конца. Это интрига, последний тур, всe там решается, я думаю, что для болельщиков это феноменально. И внизу таблицы тоже нешуточная борьба.
Что разочаровало в сезоне – так это судейство однозначно. И минусы, конечно, что у нас нет еврокубков. То есть борьба идeт между первым и вторым местом. За бронзу никто не боролся как будто – вспомните, как все пытались «оттолкнуться» от неe, она никому не нужна.
А представьте, если бы было три команды в Лиге чемпионов и две в Лигу Европы попадало. Какая борьба! И проходных матчей бы не было от слова совсем. А так некоторые команды попали в середину, и уже всe-таки не та мотивация была.
– Суперфинал Кубка «Спартак» – «Краснодар» – это такая классная вишенка на торте этого сезона?
– Я думаю, что офигенная для всех, кроме «Краснодара», который второй оказался и в чемпионате, и здесь. А так полные «Лужники», и я думаю, что здесь надо Премьер-лигу похвалить за то, что они всe это организуют, и РФС. Всe-таки популяризация футбола существует. Я был на этом празднике в «Лужниках», грандиозное, конечно, событие.
- Чемпионом России в сезоне-2025/26 стал «Зенит», набравший за 30 туров 68 очков. 2-е место занял «Краснодар» с 66 очками, 3-е – «Локомотив» с 53 баллами.
- В суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» победил «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3).
- В начале сезона Суперкубок России выиграл ЦСКА.