Радимов назвал главное разочарование сезона

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о сезоне-2025/26 в России.

– Второй раз подряд у нас два клуба, которые более всего стабильны, они сами разыгрывают чемпионат. Здорово, что у нас чемпион не определяется за три-четыре тура до конца. Это интрига, последний тур, всe там решается, я думаю, что для болельщиков это феноменально. И внизу таблицы тоже нешуточная борьба.

Что разочаровало в сезоне – так это судейство однозначно. И минусы, конечно, что у нас нет еврокубков. То есть борьба идeт между первым и вторым местом. За бронзу никто не боролся как будто – вспомните, как все пытались «оттолкнуться» от неe, она никому не нужна.

А представьте, если бы было три команды в Лиге чемпионов и две в Лигу Европы попадало. Какая борьба! И проходных матчей бы не было от слова совсем. А так некоторые команды попали в середину, и уже всe-таки не та мотивация была.

– Суперфинал Кубка «Спартак» – «Краснодар» – это такая классная вишенка на торте этого сезона?

– Я думаю, что офигенная для всех, кроме «Краснодара», который второй оказался и в чемпионате, и здесь. А так полные «Лужники», и я думаю, что здесь надо Премьер-лигу похвалить за то, что они всe это организуют, и РФС. Всe-таки популяризация футбола существует. Я был на этом празднике в «Лужниках», грандиозное, конечно, событие.