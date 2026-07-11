Появилось объяснение, почему «Спартак» не возвращает Дзюбу

Инсайдер Сергей Егоров объяснил, почему «Спартак» не берет обратно нападающего Артема Дзюбу.

«Не понял, зачем Артем Сергеевич говорит о завершении карьеры и зачем он говорит о «Спартаке». Если «Спартаку» вдруг потребуется Дзюба, сами придут и все дадут.

Пока же позиция «Лукойла», как я ее считываю из слов менеджмента, в том, чтобы не было бы никакого шума вокруг клуба. А оптимальный символ там сейчас такой, как Артем Ребров – непонятно, за что отвечающий, что в принципе делающий (кроме беговых упражнений и диктовки текстов полумарафонцу Глебу Чернявскому) и всех переживший. Это грустно, но сейчас такие времена.

Дзюба шумный, и его вайб (сорри, коллега Дмитрий Симонов) должен как-то совпадать с тем, чем сейчас дышит клуб.

Дзюба хочет и может дать «Спартаку» то, что ему не сильно нужно сейчас.

«Спартак» сейчас больше «Лукойл», чем «Спартак». Это не та команда и клуб, в котором воспитывался и рос Дзюба.

Поэтому смотреть – если у АС есть запал – надо туда, где интересы совпадут. Готов ли сам Дзюба сидеть на лавке, если будет играть в команде амбициозной? Готов ли он к походу, условно, в «Факел»?

До конца окна достаточно времени, и пока от АС не слышал рассуждений на этот счет.

А карьера медийная, если она состоится, будет потрясающе яркой. Пара Дзюба и хоккеист Кузнецов, если ее организуют продюсеры «Фонбета», будет великим медийным дуэтом.

Но эта карьера от Артема никуда не уйдет», – написал Егоров.