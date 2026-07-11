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  • Появилось объяснение, почему «Спартак» не возвращает Дзюбу

Появилось объяснение, почему «Спартак» не возвращает Дзюбу

11 июля, 18:01
7

Инсайдер Сергей Егоров объяснил, почему «Спартак» не берет обратно нападающего Артема Дзюбу.

«Не понял, зачем Артем Сергеевич говорит о завершении карьеры и зачем он говорит о «Спартаке». Если «Спартаку» вдруг потребуется Дзюба, сами придут и все дадут.

Пока же позиция «Лукойла», как я ее считываю из слов менеджмента, в том, чтобы не было бы никакого шума вокруг клуба. А оптимальный символ там сейчас такой, как Артем Ребров – непонятно, за что отвечающий, что в принципе делающий (кроме беговых упражнений и диктовки текстов полумарафонцу Глебу Чернявскому) и всех переживший. Это грустно, но сейчас такие времена.

Дзюба шумный, и его вайб (сорри, коллега Дмитрий Симонов) должен как-то совпадать с тем, чем сейчас дышит клуб.

Дзюба хочет и может дать «Спартаку» то, что ему не сильно нужно сейчас.

«Спартак» сейчас больше «Лукойл», чем «Спартак». Это не та команда и клуб, в котором воспитывался и рос Дзюба.

Поэтому смотреть – если у АС есть запал – надо туда, где интересы совпадут. Готов ли сам Дзюба сидеть на лавке, если будет играть в команде амбициозной? Готов ли он к походу, условно, в «Факел»?

До конца окна достаточно времени, и пока от АС не слышал рассуждений на этот счет.

А карьера медийная, если она состоится, будет потрясающе яркой. Пара Дзюба и хоккеист Кузнецов, если ее организуют продюсеры «Фонбета», будет великим медийным дуэтом.

Но эта карьера от Артема никуда не уйдет», – написал Егоров.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • За «Спартак» Дзюба выступал с 2006 по 2015 год.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Император 1
1783782396
Да потому что он Спартаку даром не нужен.
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NewLife
1783782830
Кому нужны беспонтовые рассуждения какого-то блохера.😒
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...уефан
1783783455
...г-н Егоров, у вас есть шанс ещё на пятнадцать подобных сюжетов по Дзюбе, команд в РПЛ шестнадцать. Вперёд, за клаву!...
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rash1959
1783787039
потратил две минуты на это чтиво и нех не понял о чём... зюба - му... коротко и понятно.
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Бумбраш
1783788735
Почему Спартак не возвращает зюпу?- да потому что нах не нужен этот гнилой типок в Спартаке
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Фердя
1783792171
Хватит Артёма пиарить, его Урал ждёт в первой лиге!
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alefreddy
1783841895
сбитый летчик погнавшийся за баблом как и дельфин к болотным
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