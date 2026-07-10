Семак отреагировал на новое унижение от Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новой недружественной цитате от Артема Дзюбы.
Бывший форвард «Зенита» заявил, что «Зениту» нужен тренер сильнее, чтобы выигрывать РПЛ увереннее.
– Дзюба, говоря о «Зените», частенько задевает вас. Как вы отреагировали на недавнюю его цитату?
– Меня ничего не задевает.
– Что между вами произошло?
– Ничего.
– Мнение Артема учитываете?
– Он, безусловно, хороший игрок, который много помог команде. А мнение… Зачем мне чье-то мнение учитывать? В чем? (Улыбается.) У меня есть своя работа, а мнение людей бывает абсолютно разное, каждый имеет на него право.
- «Зенит» с 29 мая 2018 года возглавляет Сергей Семак.
- Под его руководством клуб 7 раз выиграл чемпионат России.
- 1-й тур нового чемпионата России пройдет 24-26 июля.
Источник: «РБ Спорт»