ЦСКА не продал Кругового в Европу

Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что по нему было предложение из Европы.
– Какой последний клуб выходил на вас, делал запрос?
– Сегодня в гороскопе написали, что мне не рекомендуется делиться какой-то информацией.
– Вы все-таки самый медийный футболист. Кто выходил на вас этим летом?
– Было два неожиданных для меня предложения. Я о них даже не знал.
– Как вы не знали? Вас это не удивило?
– Нет, просто неожиданно.
– ЦСКА отказал этим двум клубам?
– Да.
– Это клубы из топ-5 лиг? Или Россия?
– Не Россия. Возможно, да, топ-5 лиг. Если назову лигу, вы сразу поймете клуб.
- В минувшем сезоне РПЛ у Кругового все 30 матчей, шесть забитых голов, семь результативных передач.
- 28-летний футболист стоит 5 миллионов евро. У него контракт до 2028 года.
- Игрок вызывается в сборную России.
Источник: «РБ Спорт»