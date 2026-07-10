ЦСКА не продал Кругового в Европу

Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что по нему было предложение из Европы.

– Какой последний клуб выходил на вас, делал запрос?

– Сегодня в гороскопе написали, что мне не рекомендуется делиться какой-то информацией.

– Вы все-таки самый медийный футболист. Кто выходил на вас этим летом?

– Было два неожиданных для меня предложения. Я о них даже не знал.

– Как вы не знали? Вас это не удивило?

– Нет, просто неожиданно.

– ЦСКА отказал этим двум клубам?

– Да.

– Это клубы из топ-5 лиг? Или Россия?

– Не Россия. Возможно, да, топ-5 лиг. Если назову лигу, вы сразу поймете клуб.