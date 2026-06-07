Круговой не впечатлен форвардом Буркина-Фасо из АПЛ

Защитник сборной России Данил Круговой поделился впечатлением от товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).

– Что можешь сказать об Эдмоне Тапсобе, который является основным защитником не только сборной Буркина‑Фасо, но и «Байера»?

– Хороший, да, мне понравился. Пару раз он у Садулаева мяч отнял, хотя Лечи быстрый, резкий.

– Но видно, что это ведущий защитник топового клуба Германии?

– Хороший игрок. Особо не могу про него что‑то сказать, так как на поле не спарринговал с ним. Против меня играл Уаттара из «Брентфорда».

– А он как тебе?

– Неплохой. После матча посмотрел его статистику. Дорогостоящий игрок, наверное, так и есть. Вроде сыграл надежно против него, не дал ничего создать.

– То есть особо не впечатлил?

– Получается, что да.