Круговой не впечатлен форвардом Буркина-Фасо из АПЛ

Защитник сборной России Данил Круговой поделился впечатлением от товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).
– Что можешь сказать об Эдмоне Тапсобе, который является основным защитником не только сборной Буркина‑Фасо, но и «Байера»?
– Хороший, да, мне понравился. Пару раз он у Садулаева мяч отнял, хотя Лечи быстрый, резкий.
– Но видно, что это ведущий защитник топового клуба Германии?
– Хороший игрок. Особо не могу про него что‑то сказать, так как на поле не спарринговал с ним. Против меня играл Уаттара из «Брентфорда».
– А он как тебе?
– Неплохой. После матча посмотрел его статистику. Дорогостоящий игрок, наверное, так и есть. Вроде сыграл надежно против него, не дал ничего создать.
– То есть особо не впечатлил?
– Получается, что да.
- На прошлой неделе команда Валерия Карпина уступила Египту – 0:1.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
Источник: «Матч ТВ»