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Товарищеские матчи. Сборные
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Буркина-Фасо
Сборная Буркины-Фасо по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fbfoot.com/
Тренер:
Амир Абду
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Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Беларусь – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Сборную России пригласили на матч в Африку
9 июня
8
Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова
8 июня
1
Беларусь – Буркина-Фасо: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 3.4
8 июня
Круговой не впечатлен форвардом Буркина-Фасо из АПЛ
7 июня
Миранчук – о дебютанте сборной России: «Чувствуется уровень»
7 июня
Реакция Канчельскиса на дебют игрока «Манчестер Юнайтед» за сборную России
6 июня
Алексей Миранчук исполнил мечту в матче с Буркина-Фасо
6 июня
Карпин столкнулся с непониманием из-за его слов после победы над Буркина-Фасо
6 июня
1
Пономарев высмеял победу сборной России над Буркина-Фасо
6 июня
8
Игрок России Мелехин рассказал, как спасался от волгоградской мошкары
6 июня
1
Реакция Губерниева на крупную победу России над Буркина-Фасо
6 июня
4
Игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о дебюте за Россию
6 июня
Бубнов прокомментировал крупную победу России над Буркина-Фасо
5 июня
1
Тренер Буркина-Фасо: «Россия нас наказала»
5 июня
Футболист сборной России сыграл с Буркина-Фасо с ЧМТ
5 июня
9
«Второй тайм – катастрофа»: Карпин прокомментировал разгром Буркина-Фасо
5 июня
5
Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)
5 июня
36
Трансляция
Россия – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Буркина-Фасо: 5 июня 2026
5 июня
Раскрыта причина поездки Тюкавина в Санкт-Петербург
4 июня
24
Где смотреть матч Россия – Буркина-Фасо: во сколько прямая трансляция: 5 июня 2026
4 июня
Россия – Буркина-Фасо: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2.25
4 июня
Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея: прогноз и ставки на матч 24 декабря 2025 с коэффициентом 1.77
2025.12.23 08:23
Прогноз на точный счет матча Тунис – Буркина-Фасо: товарищеский матч, 2 июня 2025
2025.06.01 09:57
В Буркина-Фасо объяснили, почему опасаются проводить товарищеский матч с Россией
2024.11.28 18:26
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
1
2
3
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