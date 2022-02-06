Сборная Буркины-Фасо по футболу

- 6 февраля 2022
- 16:12 Чупо-Мотинг отказался играть в матче за третье место Кубка Африки 4
- 00:19 Кубок Африки. Камерун отыгрался с 0:3 и победил в серии пенальти Буркина-Фасо в матче за 3-е место 2
- 2 февраля 2022
- 23:57 Кубок Африки. Сенегал победил Буркина-Фасо и второй раз подряд вышел в финал
- 31 января 2022
- 07:29 Определились полуфинальные пары Кубка Африки
- 30 января 2022
- 23:53 Кубок Африки. Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею и в полуфинале встретится с Буркина-Фасо
- 00:52 Уаттара – 1-й за 10 лет игрок на Кубке Африки с голом и удалением в одном матче
- 29 января 2022
- 23:56 Кубок Африки. Конате из «Ахмата» помог Буркина-Фасо в меньшинстве удержать победу над Тунисом и выйти в полуфинал
- 27 января 2022
- 07:39 Египет сыграет с Марокко и другие пары 1/4 финала Кубка Африки 1
- 23 января 2022
- 21:58 Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо обыграла по пенальти Габон и вышла в четвертьфинал
- 21 января 2022
- 00:47 Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
- 17 января 2022
- 20:59 Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
- 13 января 2022
- 23:58 Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо обыграла Кабо-Верде
- 9 января 2022
- 20:57 Кубок Африки. Камерун в матче открытия победил Буркина-Фасо 1
- 17 ноября 2021
- 19:49 Сборная Алжира обвинила Буркина-Фасо в применении черной магии и вызвала на поле шамана, чтобы снять заклятие 27
- 25 сентября 2018
- 15:59 Каборе, Джуджак и тренеры Кайманов и Сент-Люсии поставили Черчесова на первое место в голосовании на звание тренера года 10
- 7 февраля 2018
- 23:44 Каборе сравнил Россию с Буркина-Фасо 14
- 7 октября 2017
- 18:15 Отбор на ЧМ-2018. Уганда и Гана голов не забили, ЮАР переиграла Буркина-Фасо
- 5 сентября 2017
- 23:00 Отбор на ЧМ-2018. Сенегал в большинстве упустил победу над Буркина-Фасо, Мане отметился забитым мячом
- 3 сентября 2017
- 00:58 Отбор на ЧМ-2018. Сенегал и Буркина-Фасо разошлись миром
- 3 июня 2017
- 06:35 Дубль Видаля помог Чили обыграть Буркина-Фасо