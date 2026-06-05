Тренер Буркина-Фасо: «Россия нас наказала»

Амир Абду, главный тренер сборной Буркина-Фасо, подвел итог товарищеского матча против России (0:3).

– Какие выводы сделали по итогам матча?

– К сожалению, очень быстро пропустили два мяча. Сборная России довольно быстро нас наказала. Восьмой номер, вроде бы футболист московского «Спартака» (Наиль Умяров – прим.), очень здорово проявил себя. После этого был фол и красная карточка. А играть вдесятером против такой хорошей команды, как России, очень тяжело, тем более более тайма. Потому такой результат.

– Каково играть, когда большая часть стадиона болеет не за вас?

– Никакой проблемы не было. Все наши игроки – профессионалы. Что касается игры, как я уже сказал, неудачно сыграли в первом тайме. Во втором был неплохой шанс, но не удалось забить, к сожалению. И сразу после этого пропустили при быстром переходе. Если говорить про болельщиков, то, наоборот, приятно играть при полных трибунах.