Батраков ответил, где начнет следующий сезон

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков дал комментарии после товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.

– Очень приятные ощущения – забить в день рождения. Это у меня первый раз такое. Мы могли больше забивать – 100%. Это положительные итоги сборов.

Ни с кем я не прощался у трибун. Ко мне на игру приехали родственники, и я просто подошел к ним. Сейчас отпуск, и планы – отдыхать.

– Ваш следующий сезон пройдет в РПЛ?

– Понятия не имею. Никак не реагирую на слухи.