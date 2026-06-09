Батраков ответил, где начнет следующий сезон

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков дал комментарии после товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.
- Россияне победили со счетом 3:0.
- Авторы забитых мячей – Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
- Батраков отличился в день своего 21-летия.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Очень приятные ощущения – забить в день рождения. Это у меня первый раз такое. Мы могли больше забивать – 100%. Это положительные итоги сборов.
Ни с кем я не прощался у трибун. Ко мне на игру приехали родственники, и я просто подошел к ним. Сейчас отпуск, и планы – отдыхать.
– Ваш следующий сезон пройдет в РПЛ?
– Понятия не имею. Никак не реагирую на слухи.
- Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
- Сообщалось, что его переход в «ПСЖ» сорвался.
Источник: «Матч ТВ»