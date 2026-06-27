ЧМ-2026. Сенегал уничтожил Ирак (5:0) и финишировал третьим в группе

Сенегал нанес сокрушительное поражение Ираку в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

После поражений от Франции и Норвегии африканская сборная добилась разгромной победы со счетом 5:0.

Такой результат повышает шансы сенегальцев выйти в плей-офф чемпионата мира с третьего места.

Голы в ворота Ирака забивали Хабиб Диарра, Исмаила Сарр, Илиман Ндиайе и дважды Пап Гуйе.

Сборная Сенегала с 13-й минуты играла в большинстве после удаления Ребина Сулаки.