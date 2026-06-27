ЧМ-2026. Сенегал уничтожил Ирак (5:0) и финишировал третьим в группе

Сенегал нанес сокрушительное поражение Ираку в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.
После поражений от Франции и Норвегии африканская сборная добилась разгромной победы со счетом 5:0.
Такой результат повышает шансы сенегальцев выйти в плей-офф чемпионата мира с третьего места.
Голы в ворота Ирака забивали Хабиб Диарра, Исмаила Сарр, Илиман Ндиайе и дважды Пап Гуйе.
Сборная Сенегала с 13-й минуты играла в большинстве после удаления Ребина Сулаки.
Чемпионат мира. Группа I. 3 тур
Сенегал - Ирак - 5:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Диарра, 4; 2:0 - И. Сарр, 56; 3:0 - П. Гуйе, 59; 4:0 - П. Гуйе, 71; 5:0 - И. Ндиайе, 82.
Удаления: нет - Р. Сулака, 13.
Источник: «Бомбардир»