Врач сборной Сенегала на ЧМ-2026 оказался гинекологом по специальности

Президент Федерации сенегальского футбола Абдулайе Фаль рассказал, что игроки сборной страны не довреяли врачу национальной команды.

«У нашего штатного врача нет соответствующей специализации, чтобы сопровождать наших игроков. Доктор Федиор по специальности гинеколог, я узнал об этом слишком поздно.

Судя по отзывам, которые я получил, игроки недостаточно доверяли ему, чтобы регулярно с ним работать. Нам нужно было найти проверенного специалиста, чтобы их успокоить, потому что здоровье превыше всего», – сказал Фаль.

Сенегал проиграл в 1/16 финала ЧМ-2026 Бельгии со счетом 2:3.

На групповом этапе команда одержала одну победу при двух поражениях и вышла в плей-офф, имея в активе 3 очка и разницу мячей 8:6.

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