Тренер Испании вспомнил слова Цезаря перед матчем с Францией: «Мы готовы страдать»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о готовности команды перед полуфиналом ЧМ-2026 с Францией.

«Юлий Цезарь говорил, что не будет великих достижений без страданий. Если хочешь чего-то достичь, придется чем-то пожертвовать. Мы готовы страдать. Я каждый день говорю игрокам: мы можем стать еще лучше, потому что мы и так очень хороши», – сказал де ла Фуэнте.

Полуфинал ЧМ-2026 Франция – Испания пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

Испания победила Францию со счетом 2:1 в полуфинале Евро-2024.

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