Ямаль объяснил свое высказывание о сборной Франции

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль перед матчем 1/2 финала ЧМ-2026 с Францией прокомментировал свою реплику о сопернике.

После победы над бельгийцами в четвертьфинале со счетом 2:1, он заявил: «Франции стоит нас опасаться, у нас страха нет».

«Меня спросили, боюсь ли я Францию. Я ответил, что нет. Мы чемпионы Европы. Это просто футбол», – сказал 19-летний Ямаль.

Полуфинал ЧМ-2026 Франция – Испания пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

Ямаль в 6 матчах на турнире забил 1 гол.

В 2024 году он был в составе сборной Испании, одержавшей победу на Евро. В полуфинале испанцы обыграли Францию (2:1), а Ямаль забил гол.

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