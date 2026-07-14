«Зенит» готов заплатить 40 миллионов за Данило

«Зенит» предложил 40 миллионов евро «Ботафого» за полузащитника Данило.

Клуб из Рио-де-Жанейро намерен продать игрока сборной Бразилии только в Европу, чтобы не усиливать конкурентов.

«Ботафого» подождет предложений от других команд, прежде чем примет решение. В частности, футболистом может заинтересоваться «Челси».