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«Зенит» готов заплатить 40 миллионов за Данило

Сегодня, 14:10
14

«Зенит» предложил 40 миллионов евро «Ботафого» за полузащитника Данило.

Клуб из Рио-де-Жанейро намерен продать игрока сборной Бразилии только в Европу, чтобы не усиливать конкурентов.

«Ботафого» подождет предложений от других команд, прежде чем примет решение. В частности, футболистом может заинтересоваться «Челси».

  • 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: страница Canal do Manel 🔥 Botafogo в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Челси Данило
Комментарии (15)
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Foxitkuban
1784028620
Сомневаюсь, что Данило настолько глуп, чтобы ехать в Зенит))
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evgevg13
1784028799
Пир во время чумы...
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Галина Бронемясова
1784028918
да барриос, вроде, жив пока. ещё карпукас может подъехать под лимит. зачем нам данило сейчас?
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Айболид
1784029136
во "канальная страница" свистит-насвистывает .
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Semenycch
1784029144
Данило очень крутой игрок центра поля.
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slavа0508
1784029669
**** в стране пипец творится идёт сами знаете что ...а эти твари всё **** не нажрутся бюджетным баблом . просто стыдно за болотных ...
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slavа0508
1784029914
И Самое интересное не понятно для чего такое бабло выкидывать . и так состав сильнейший был . все конкуренты сидят тихо не трача денег некого особо не подписываю ...состав сильнейший судьи и ВАР на зарплате сидят . так для чего пулять бюджетное бабло ???
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ScarlettOgusania
1784029937
либо страница в Твиттере от Ботафого "нагнетает", либо бом.жи, не купят они сейчас за 40 лимонов никого...🤑
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Волжанин064
1784030163
Да уж . нет слов . для чего тратите пенсионные деньги . еврокубки не светят .а чемпионат и с этим составом можно выигрывать . даже без тренера .
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rash1959
1784032499
Ещё пару цыганей купят, и дегтярёв срочно будет отменять лимит.
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