«Зенит» готов заплатить 40 миллионов за Данило

«Зенит» предложил 40 миллионов евро «Ботафого» за полузащитника Данило.
Клуб из Рио-де-Жанейро намерен продать игрока сборной Бразилии только в Европу, чтобы не усиливать конкурентов.
«Ботафого» подождет предложений от других команд, прежде чем примет решение. В частности, футболистом может заинтересоваться «Челси».
- 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.